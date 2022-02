Miljonääri posotti 417 km/h yleisellä tiellä – jopa autovalmistaja otti kantaa: "Meidän mielestämme..."

Jos tsekkimiljonääri Radim Passer ei olisi ladannut YouTubeen videota omasta kaahauksestaan , voisi hän todennäköisesti nukkua yönsä rauhassa. Nyt häntä voi brittilehti The Sunin mukaan odottaa jopa kahden vuoden vankeus tempauksestaan, jos hänen katsotaan vaarantaneen turvallisuutta ajamalla niin kovaa, ettei auto ollut enää hänen hallinnassaan.

Nyt ranskalaismerkki on kuitenkin kommentoinut tapausta, eikä nuivasta sävystä päätellen Passerin kannata odottaa minkäänlaista tukea valmistajan suunnalta.

Koska Bugatti on itsekin tehtaillut hurjia nopeusennätyksiä autoillaan, olisi se voinut puolustaa asiakastaan esimerkiksi toteamalla, että Passer on ranskalaisvalmistajan autojen kokenut ohjastaja tai että auto on luotu tällaisiin nopeuksiin. Se ei kuitenkaan tehnyt ihan niin, vaikkakin käytti tilaisuuden hyväkseen hehkuttamalla Chironin olevan kovissa nopeuksissa maailman turvallisin katulaillinen auto.