Asiantuntija suututti urheilijat Venäjä-kommenteillaan – professori tyrmää kovan väitteen

Xanthaki on ollut vahvasti sen kannalla, että venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden tulisi päästä takaisin kansainvälisille areenoille, sillä kyse on hänen mukaan syrjinnästä. Kreikkalaisprofessori on ollut Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n kuultavana Venäjän ja Valko-Venäjän palauttamisesta kilpakentille.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ampumahiihtäjä Johanna Talihärm kertoi Xanthakin tapaamisen jälkeen, että tämä ei hyväksy muiden mielipiteitä ja hän oli käyttäytynyt Talihärmin mukaan epäkunnioittavasti.

– Saimme kaikki kuvan siitä, millainen Xanthaki on, Talihärm sanoi.

Talihärm oli kertomassa Viron näkökulmaa asiaan, kun Xanthaki oli keskeyttänyt hänet. Virossa uskotaan, että Venäjän ja Valko-Venäjän palauttaminen kansainvälisiin kisoihin on liian aikaista.

– Olin ainoana siinä keskustelussa, jonka Xanthaki keskeytti. Hän käytti whataboutismia minua kohtaan. Pääsin vastaamaan hänelle lyhyesti, mutta sain pian tiedon, että meidän tuli mennä eteenpäin keskustelussa, Talihärm kertoi.

LUE MYÖS: Nelinkertainen maailmanmestari kuollut Ukrainassa

NRK:n mukaan Talihärmin näkemyksiä oli haastettu useaan kertaan tapaamisen aikana. KOK lopulta keskeytti hänet, sillä useat henkilöt halusivat antaa lausuntoja. Xanthaki kertoi arvostaneensa keskustelua. Hänen mukaansa keskustelussa oli avointa dialogia ja useat urheilijat saivat antaa näkemyksiään.

– Jos muistan oikein, niin Johannalla oli kattavia näkemyksiä siitä, että hänellä on venäläisiä ystäviä, joita hänellä käy sääliksi, mutta viestin pitää mennä perille Venäjälle. Se on monimutkainen tilanne. Urheilijoita, joiden pitää puhua muita urheilijoita vastaan, Xanthaki kertoi.

Xanthakin mukaan kaikki ei-eurooppalaiset urheilijat olivat sillä kannalla, että Venäjän panna tulee poistaa, kuuluivat he sitten armeijaan tai eivät.

– Se on tärkeää muistaa tässä yhtälössä. Muistan armenialaisen urheilijan, joka kertoi, että he eivät koskaan ajatelleet Azerbaidzhanin sulkemista, vaikka he ovat olleet pitkään sodassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Xanthaki kertoi viettäneensä aikaa keskustelussa puolentoista tunnin verran. Hän myönsi, että useat eurooppalaiset urheilijat olivat eri mieltä hänen kanssaan, mutta kielsi, että olisi ollut ärsyyntynyt tai rajoittunut vasta-argumenttien suhteen.

– Olen todella pahoillani, että Johannasta tuntui epämukavalta. Minun silmissäni keskustelun pointti oli dialogin käyminen, Xanthaki sanoi.

Ihmisoikeusprofessori Patricia Wiaterin mielestä Xanthakin väite on harhaanjohtava, että venäläisten sulkeminen ulos on ihmisoikeusrikkomus. Wiaterin mukaan kansallisuuden perusteella syrjiminen on hyväksymätöntä ainoastaan silloin, jos sen takana ei ole hyviä syitä. Hän nosti esille esimerkkinä ukrainalaisten ihmisoikeudet.

– Kun puhumme ukrainalaisista urheilijoista, voimme puhua heidän ihmisoikeuksista liittyen mielenterveyteen, omanarvontuntoon ja oikeuteen harjoittaa lajiaan, Wiater totesi.

Useat ukrainalaiset urheilijat kertoivat NRK:lle, että tämä on ongelma, kun he tapaavat venäläisurheilijoita urheiluareenoilla.

– Se on vaikuttanut minuun niin paljon, että olen saanut eräänlaisen paniikkikohtauksen. Se on joka kerta eettinen konflikti, kun pelaan heitä vastaan, ukrainalainen tennispelaaja Lesia Tsurenko kertoi.

Venäläisurheilijat ovat olleet sodan alkamisen jälkeen suljettuna suuresta osasta kansainvälistä urheilua, mutta he ovat kuitenkin mukana tenniksessä. Tsurenkon kollega Marta Kostjuk paljasti, että he ovat salaa taistelleet venäläisten sulkemisesta ulos lajista. He pelaavat venäläisiä vastaan ainostaan siksi, etteivät menetä rankingpisteitä ja pilaa omaa uraansa.

Kostjuk jätti kättelemättä viime vuonna Valko-Venäjän Viktoryja Azarankan ja Venäjän Varvara Gratjovan. KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach käytti ottelua esimerkkinä, että venäläiset ja ukrainalaiset voivat kilpailla samalla areenalla.