Tässä on Olympiakomitean uusi huippu-urheilujohtaja

Entinen ammattiurheilija Janne Hänninen on Suomen Olympiakomitean uusi huippu-urheilujohtaja. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa.

Olympiakomitea kertoo asiasta tiedotteessaan.

49-vuotias Hänninen on entinen pikaluistelija. Hän osallistui urallaan kolmesti olympialaisiin. Hän lopetti aktiiviuransa keväällä 2006 Torinon kisojen jälkeen.

Hänninen on toiminut aiemmin Suomen Luisteluliiton päävalmentajana. Vuosina 2010–2013 Hänninen työskenteli Norjan sprinttipikaluistelumaajoukkueen päävalmentajana. Vuonna 2015 Hänninen pestattiin Suomen Luisteluliiton urheilutoimenjohtajaksi.

Uuden huippu-urheilujohtajan näkemys keskeisistä kehittämiskohteista suomalaisessa huippu-urheilussa on selkeä:

– Fokus on käännettävä siihen, mikä oikeasti on oleellista huippu-urheilussa. Kaikkien on tunnistettava kansainvälinen vaatimustaso. Tämän jälkeen toimenpiteitä on suunnattava mahdollisimman tehokkaasti niihin asioihin, joilla on suurin vaikuttavuus tulokseen, Hänninen linjaa tiedotteessa.

– Suomalaisessa urheilussa on tehty aiemminkin paljon laadukasta työtä ja meillä on hyviä asioita, joiden päälle voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tehokkuutta ja vaikuttavuutta on kuitenkin parannettava ja yhteistyötä lisättävä. Tätä lähdemme nyt rakentamaan, Hänninen sanoo.

Hänninen korvaa tehtävässä Matti Heikkisen, joka jätti pestin syksyllä 2024.