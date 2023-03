Asiantuntijan Venäjä-kommentit aiheuttivat raivostusta – paikalle ilmestynyt olympiavoittaja löi kylmän kuitin: "Miksi et mainitse heitä?"

KOK järjesti perjantaina kokouksen, johon osallistui noin 240 urheilijaa. Yksi puhujivsta oli YK:n asiantuntija Xanthaki, joka on aiemmin todennut, että venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden sulkeminen ulos on ihmisoikeuksien vastaista. Kahdet olympiakisat käynyt Heraskevych pelkää, että Xanthakin kommenteille annetaan liikaa-painoarvoa.

– Se oli hullu vastaus. He katsovat sitä Venäjän kantilta. Kysyin yksinkertaisia kysymyksiä ja sain karmeita vastauksia Heraskevych sanoi NRK:lle .

NRK:n saamien tietojen mukaan Xanthaki oli muun muassa todennut, että venäläissotilaat eivät ole vastuussa ihmisoikeusrikkomuksista. Hän oli myös sanonut Heraskevychille Twitterissä, että venäläisiä, jotka menevät omasta tahdostaan sotaan, ei tulisi sulkea ulos. Ainoastaan siinä tapauksessa, mikäli he ovat tehneet sotarikoksia tai ovat toimineet sodan propagandan välineinä.

– Heidät voi laittaa ainoastaan silloin henkilökohtaiseen vastuuseen, jos he ovat itse voineet vaikuttaa tilanteeseen.

– Jos kansainvälisten lakien seuraaminen on hulluutta, niin meillä on pitkä tie opettaa kaikille ihmisoikeuksista, Xanthaki kirjoitti NRK:lle lähettämässään sähköpostissa.

– Se aika on ohi, jolloin voi ilman kritiikkiä ja todisteita kutsua jokaista yksilöä rikolliseksi! Minulla ei ole todisteita, että kaikki venäläissotilaat ovat syyllisiä rikoksiin. Olemme kuulleet, että monia painostetaan sotimaan ja he yrittävät kovasti välttää sen. Monet ovat brutaalin hallinnon uhreja. Sanoin myös, että kansainvälisessä laissa on tietynlaiset säännöt, ketkä ovat sotilaallisesti vastuussa ja ketkä ei. Haluan, että näitä noudatetaan, Xanthaki totesi.