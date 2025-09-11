Maantiepyöräilyn miesten Espanjan ympäriajon eli Vueltan päätösetapin turvatoimia tiukennetaan Madridissa mahdollisten mielenosoitusten ja protestien takia. Vuelta päättyy sunnuntaina runsaan 111 kilometrin mittaiseen etappiin, joka ajetaan Alalpardosta Madridiin.
Madridin apulaispormestari Inma Sanz kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa, että Espanjan pääkaupungissa ajettavalla noin 40 kilometrin pituisella osuudella on paikallispoliiseja lähes 800. Alkuperäisen suunnitelman mukaan heitä oli määrä olla noin 500.
Lisäksi paikalla on 1 100 poliisia Espanjan kansallisesta poliisista.
Tämänvuotisen Vueltan protestit ovat kohdistuneet lähinnä israelilaiseen Israel Premier Tech -talliin. Mielenosoittajat osoittavat mieltään Palestiinan puolesta. Heitä on nähty muutamilla etapeilla ajoradalla, mikä on johtanut häiriöihin kilpailussa sekä kolareihin.
Vuelta kuuluu Ranskan ja Italian ympäriajojen ohella maantiepyöräilyn arvostetuimpiin etappikilpailuihin.