Brittiläis-belgialaisesta teinistä tuli nuorin yksin maailman ympäri lentänyt henkilö – lensi yli 50 000 kilometriä ja kävi yli 30 maassa

/All Over Press

/All Over Press

Sai lentolupakirjan 15-vuotiaana

Mack Rutheford hän on nyt nuorin henkilö, joka on lentänyt maailman ympäri pienoiskoneella. Samaista titteliä on aiemmin pitänyt hallussaan Mackin sisar Zara Rutheford, joka teki oman maailmanympärimatkansa tämän vuoden tammikuussa.