Lajilegendalle hengenvaaralliset vammat – vaimo kertoo uutta tietoa

Viime viikolla vakavassa onnettomuudessa ollut pyöräilylegenda Chris Froome sai hengenvaarallisia vammoja.

40-vuotias Froome siirrettiin eteläisessä Ranskassa helikopterilla sairaalaan törmättyään lähes 50 kilometrin tuntivauhdissa liikennemerkkiin.

Pian onnettomuuden jälkeen tiedossa oli, että Froomelta oli murtunut viisi kylkiluuta ja lannenikama, minkä lisäksi hän oli saanut keuhkoa kasaan painavan ilmarinnan.

Nyt Froomen vaimo Michelle on kertonut The Times -lehdelle vieläkin huolestuttavammasta löydöksestä, sillä lääkärit olivat todenneet brittipyöräilijällä myös sydänpussin repeämän.

Vamma onnistuttiin korjaamaan leikkauksella Sainte-Anne Toulonin sotilassairaalassa, joka on eteläisen Ranskan paras rintakehävammojen operaatioihin erikoistunut sairaala.

– Hän voi hyvin, mutta tästä on tulossa pitkä kuntoutumisprosessi, Michelle Froome kertoi.

– Hän ei aja pyörää vähään aikaan. Chris arvostaisi, jos jakaisitte tämän tiedon eteenpäin, koska ihmisten täytyy ymmärtää, mitä on meneillään.

Froome on Ranskan ympäriajon nelinkertainen voittaja.