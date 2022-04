Ukrainan dronet ovat kivi Venäjän armeijan saappaassa – nyt Puolustusvoimat hankkii miljoonilla euroilla olosuhteista vähät välittäviä lennokkeja

Toisin on kuitenkin käynyt ja Venäjä on joutunut luopumaan Kiovan valtaushaaveistaan. Tällä hetkellä se uudelleenryhmittään asevoimiaan Itä-Ukrainaan.

Yksi Ukrainan armeijan valteista on ollut tehokas lennokkien käyttö. Niillä on kerätty tiedustelutietoa ja kiusattu tuhoisin seurauksin sekä huoltoa että panssarikalustoa.

Samalla puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) totesi, että Ukrainan sodasta on jo otettu oppia. Hänen mukaansa sota on osoittanut, että puolustustarvikkeiden, ammusvarastojen ja maanpuolustustahdon on oltava kunnossa.