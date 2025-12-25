Joulun paluuliikenteeseen ennustetaan paikoin jopa erittäin huonoa ajokeliä.
Joulupäivänä länsirannikolla mittari saattaa kiivetä jopa seitsemään lämpöasteeseen, sillä föhn-tuuli lämmittää ilmaa koko Suomessa.
Maan länsi- ja pohjoisosissa sää onkin vuodenaikaan nähden todella lauhaa, kertoo Foreca.
Liikenteessä kannattaa lämmöstä huolimatta olla tarkkana, sillä tien pinnoilla lämpötila laskee nopeasti pakkasella ja liukkaus on mahdollista erityisesti maan pohjoisosissa.
Luvassa jopa vaarallisen voimakkaita puuskia
Eurooppalaisen sääennustekeskuksen ECMWF:n mukaan pohjoiseen Suomeen on luvassa paikoin jopa erittäin huonoa ajokeliä välipäiville.
Erityisesti lauantaiyön ja -aamun aikana pohjoiseen pyryttää useita senttimetrejä lunta. Voimakas tuuli pöllyttää lunta teillä, mikä heikentää näkyvyyttä.
Lauantai-illan aikana maan länsi- ja pohjoisosissa kannattaa varautua myrskypuuskiin. Erityisesti länsirannikon tuntumassa puuskat voivat olla vaarallisen voimakkaita, lähes 30 metriä sekunnissa.
Sähkökatkot mahdollisia
Tuulen puuskat tulevat todennäköisesti aiheuttamaan tuulituhoja ja sähkökatkoja useassa maakunnassa.
Erityisesti niihin kannattaa varautua maan länsiosassa, Foreca kertoo.
Merenkäynti yltyy kovaksi
Myös merialueille on luvassa voimakkaita tuulia. Selkämerellä ja Ahvenanmaan ympäristössä pohjoistuuli voi puhkua jopa 25–28 metriä sekunnissa.
Foreca kertoo, että tilastojen mukaan yhtä voimakkaita tuulia koetaan merialueilla noin kahden tai kolmen vuoden välein.
Yksittäiset tuulen puuskat voivat merilalueilla yltyä hirmumyrskylukemiin, eli yli 33 metriin sekunnissa. Saaristomerellä on pieni mahdollisuus, että kovimmat puuskat rikkovat jopa 35 metriä sekunnissa rajan.
Ilmatieteen laitos ennustaa Selkämeren eteläosaan hyvin vaarallista aallokkoa viikonlopulle. Myös liikennesää on monin paikoin vaarallinen.
Lähteet: Foreca