Metsäkoneyhtiö Ponsse kertoo aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskevat sen koko Suomen-henkilöstöä eli yli 1 080:tä ihmistä.
Neuvottelujen taustalla ovat talouden epävarmuus ja metsäteollisuuden haasteet, jotka vaikuttavat metsäkoneiden kysyntään.
Neuvottelut eivät koske Ponssen tytäryhtiö Epeciä.
Yhtiön arvion mukaan neuvottelut voivat johtaa henkilöstön lomautuksiin kokonaan tai osittain enintään 90 päivän ajaksi ensi vuonna.
Neuvotteluissa ei käsitellä irtisanomisia.
Yhtiön mukaan säästötoimenpiteenä voidaan mahdollisesti sopeuttaa Pohjois-Savossa sijaitsevan Vieremän tehtaan tuotantoa.