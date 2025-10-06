Kaksi paperikonetta jatkaa tuotantoa Lohjalla.

Metsäyhtiö Sappi Europe ajaa muutosneuvottelujen päätteeksi alas paperikoneen Lohjan Kirkniemen tehtaalla. Paperikone 2:n sulkeminen johtaa 93 tehtävän vähennykseen, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Osa vähennyksistä voidaan toteuttaa eläkejärjestelyillä.

Sulkemisen myötä päällystetyn aikakauslehtipaperin vuosituotantokapasiteetti vähenee 175 000 tonnilla. Kirkniemen tehtaan kaksi muuta paperikonetta pysyvät käytössä.

– Tällainen prosessi on tietysti kaikille raskas, mutta muutosneuvottelut henkilöstön kanssa käytiin erittäin rakentavassa hengessä. Tahtomme on tukea henkilöstöämme parhaalla mahdollisella tavalla tässä tilanteessa. Paperikone 2:n ja muiden osastojen henkilöstö on paineesta huolimatta toiminut vastuullisesti ja turvallisesti, mistä haluan kiittää heitä kaikkia, sanoi Kirkniemen tehtaanjohtaja Martti Savelainen tiedotteessa.

Paperikoneen sulkeminen on osa Sappin strategian mukaista tuotantokapasiteetin sopeuttamista markkinakysynnän mukaiseksi. Suljettavan paperikoneen tuotteiden valmistus siirretään tehtaan kahdelle muulla paperikoneelle.

Sappi Europe on osa eteläafrikkalaista metsäteollisuuskonsernia. Kirkniemen tehdas on yhtiön ainoa tuotantolaitos Suomessa. Vähennysten jälkeen tehtaalle jää noin 450 työpaikkaa.

