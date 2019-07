UPM:n kahden miljardin euron sellutehdasinvestointi Uruguayhin tulee olemaan maailman suurin yksilinjainen sellutehdas

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoo, että kyseessä on maailman suurin yksilinjainen sellutehdas. Tehdas on hänen mukaansa suuri harppaus UPM:lle.

Kapasiteetiltaan 2,1 miljoonan tonnin eukalyptussellutehdas rakennetaan Paso de los Torosin kaupungin lähelle Uruguayn keskiosaan. Investoinnin arvo on 2,7 miljardia dollaria eli noin 2,4 miljardia euroa.

"Latinalaisen Amerikan ykkönen"

Uruguayn uusi sellutehdas on suomalaisen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin tehdasinvestointi. Edellisen jätti-investoinnin eli Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan investoinnin arvo oli 1,2 miljardia euroa. Äänekosken tehtaan kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa.

Kapasiteetiltaan hieman Äänekoskea suurempia ovat Stora Enson ja chileläisen Araucon yhteisyrityksen tehdas Uruguayssa ja UPM:n tehdas Fray Bentosissa Uruguayssa. Paso de los Torosin tehdas on siten selvästi suurempi niitä. Brasilialaisella Fibrialla sekä indonesialaisilla Aprililla ja APP:lla on suurempia tehdaskokonaisuuksia kuin UPM:llä, mutta niissä on kaksi sellulinjaa yhden sijasta.