UPM ja Finnair vasta alkusoittoa synkkään syksyyn? Valtiovarainministeri Matti Vanhasen karu arvio Suomen taloustilanteesta: "On syytä olla erittäin huolissaan"

– Kun pörssiyritys tekee päätöksen, se ei sitä jälkikäteen perustele. Toki yhteiskunnallisessa elämässä toimivilla on oikeus vähän kertoa myös omia tuntojaan. Mutta nyt pitää mennä eteenpäin. Päätös on tehty. Jämsään pitää kohdistaa tarvittavat toimenpiteet, joilla uutta työllisyyttä pyritään luomaan, valtiovaraiministeri kommentoi.

Kriisi toisen rinnalle

Vanhasen mielestä vallitsevassa taloustilanteessa riskinä on, että terveydellisen kriisin rinnalle saadaan talouskriisi, joka leviää ketjuna yrityksestä toiseen – vaikka koronaepidemia saataisiinkiin hallintaan.

Muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä on arvellut, että konkursseilta tuskin tullaan välttymään. Vanhanen jakaa kollegan näkemyksen. Hän ilmaisi haastattelussa huolensa erityisesti Suomen viennin kilpailukyvystä ja sen tulevaisuudesta.

– Merkkejä on, että käy kuten finanssikriisissä. Vientimarkkinoilla toimitaan jälkisyklisesti. Tässä on hyvin paljon samoja merkkejä. On syytä olla erittäin huolissaan, Vanhanen sanoo.