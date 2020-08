Häkämies ihmeissään Marinin UPM-puheista: "Hämmästelen, että pääministeri hyökkää tällä tavalla"

Marin ihmettelee miksi Kaipolan tehdas on tarkoitus sulkea juuri nyt, kun vaikeassa tilanteessa on vaikea muutoinkin työllistyä. Marin lisää, että Kaipolan tehdas on ollut kannattava ja UPM on nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti. Hänen mukaansa ihmisten näkökulmasta herää kysymys, mikä riittää.