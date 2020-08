Sanna Marinin UPM-kommentit räjäyttivät Twitterin heti aamusta: "Syvä huokaus", "Onko se niin vaikea hyväksyä, että Marin on täysin oikeassa"

Sanna Marin kehotti Ylen Ykkösaamussa pohtimaan sitä, onko irtisanominen ja tehtaiden sulkeminen liian helppoa Suomessa. Hän ihmetteli myös sitä, miksi Kaipolan tehdas on tarkoitus sulkea juuri nyt, kun vaikeassa tilanteessa on vaikea muutoinkin työllistyä. Hän lisäsi, että Kaipolan tehdas on ollut kannattava ja UPM on nostanut osinkoja viime vuosina reippaasti.