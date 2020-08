Aki Kangasharju MTV Uutisille: Konkurssien määrän kasvu on pian edessä – "Se kuuluu kriisin luonteeseen"

– Se mitä ei vielä olla kuultu, on konkurssien määrän kasvu, mutta sekin on vielä tulossa. Se ei silti tarkoita, että kriisi olisi pahenemassa vaan se kuuluu vain kriisin luonteeseen.

Kangasharjun mukaan vientiteollisuudesta kuuluu nyt monenlaisia viestejä. Osalla yrityksistä tilanne on hänen mukaansa todella surkea, mutta osa yhtiöstä kokee selviävänsä vuodesta ihan hyvin.

– Kiinassa on nyt hyvä meno ja USA:ssa tapausten määrä on laskussa. Vaikka Euroopassa on toinen aalto, niin taloudellinen aktiviteetti palailee ja uskon, että mennään pikkuhiljaa parempaan suuntaan.