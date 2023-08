Upin uusi johtaja: Länsi voi lähettää väärän ja vaarallisen viestin Venäjälle

Hänen mukaansa arktisen alueen pitämistä erossa maailman muista jännitteistä on yritetty lännessä käytännössä koko 2000-luvun ajan.

Kiinan aikeet huolestuttavat

Paukkunen myöntää, että vasta jälkikäteen voidaan varmasti tietää, millainen peruslinja lännen olisi kannattanut valita. Muun muassa Arktisessa neuvostossa vuosikausia tavoitteena olleen vuorovaikutuksen yrittämisen jatkamisessa on kuitenkin ilmeiset vaaransa.

– Onko siinä riskinä, että se heikentää meidän strategista viestintäämme, kun pyritään yhtäältä osoittamaan, että Nato on yhtenäinen ja vahva, ja sitten jollain toisella osa-alueella yritetään jatkaa yhteistyötä, Paukkunen kysyy.

Halua jatkaa pyrkimistä jonkinlaiseen keskusteluyhteyteen Venäjän kanssa on ollut hänen mukaansa ainakin Norjassa, Kanadassa ja Suomessa. Yhdysvalloista löytyy Paukkusen mukaan sekä pehmeämmän että kovemman linjan kannattajia.

Eräs tekijä lännen suurstrategisissa pohdinnoissa on hänen mukaansa huoli Kiinan läsnäolosta, joka on jo lisääntynyt Venäjän arktisilla alueilla Krimin valtauksen 2014 jälkeen.

– Venäjällä on puolet arktisesta alueesta, ja se on viestittänyt, että jos Venäjä ajetaan ulos Arktisesta neuvostosta, niin se on valmis lisäämään kahdenvälistä yhteistyötä eli käytännössä yhteistyötä Kiinan kanssa, Paukkunen sanoo.