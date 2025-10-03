Ulkopoliittisen instituutin (Upi) neuvottelukunta käsitteli tänään viimeaikaisia kohuja.

Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta kävi perjantaina avoimen ja suoran keskustelun viimeaikaisista kohuista, kertoo neuvottelukunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Aleksi Jäntti MTV Uutisille.

Jäntin mukaan keskustelu käytiin kuitenkin hyvässä hengessä.

Tasavallan presidentin Alexander Stubbin poika Oliver Stubb valittiin kohun saattelemana UPI:n harjoittelijaksi ohi kokeneempien hakijoiden. Yle kertoi aiemmin tällä viikolla, että Upi osti kesällä kriisiviestinnän palveluita yli 10 000 eurolla.

Jäntin mukaan neuvottelukunta sai rekrytointiprosessiin osallistuneilta tutkijoilta yksityiskohtaisen selostuksen sen vaiheista.

– Se on ollut huolellinen prosessi, mutta enempää en mene yksityiskohtiin. Todettiin, että tehtävään valittiin pätevin hakija.

Jäntti: Stewartin työsuhteen päättymisessä ei epäselvyyksiä

Toinen kokouksessa käsiteltävä asia oli Lähi-idän tutkija Timo R. Stewartin työsuhteen päättyminen.

Tuolloin julkisuudessa spekuloitiin, liittyikö arvostetun tutkijan yllättävä lähtö hänen suorasukaiseen kommentointiinsa mediassa. Upin johtaja Hiski Haukkala kielsi Stewartin kommenttien liittyneen asiaan.

Spekulaatiota kiihdytti se, että Stewartin tilalle palkattiin toinen tutkija.

Jäntin mukaan neuvottelukunnan saaman selvityksen perusteella tilanteeseen ei liittynyt mitään erikoisuuksia. Kyseessä on yksivuotinen, osa-aikainen pesti, jonka tarpeisiin toinen hakija vastasi paremmin.

Vaikuttanut instituutin työilmapiiriin

Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä ylläpitää yhteyksiä keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunta koostuu kansanedustajista ja eri viiteryhmien edustajista.

Neuvottelukunnan rooli ei ole arvioida Haukkalan luottamusta, vaan sitä arvioi tarvittaessa instituutin hallitus.

Jäntin mukaan kohut eivät ole vaikuttaneet instituutin uskottavuuteen, koska se tulee sen tekemän työn kautta. Tilanne on kuitenkin vaikuttanut työilmapiiriin instituutissa.

– Toivotaan, että saadaan asialle nyt päätöspiste. Asioita ei ole tarve käsitellä enempää ja saataisiin työrauha työntekijöille.

– Kohut ovat tietenkin kiusallisia, ja tästä on opit otettava.