Perusosan leikkaus puolella voitaisiin tehdä vain, jos se ei vaarantaisi ihmisarvoisen elämän edellyttämää välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voitaisi pitää muutenkaan kohtuuttomana.

Toimeentulotukea koskeva lakiehdotus mahdollistaa sen, että tuen hakijan perusosaa voitaisiin laskea 50 prosentilla, jos kyseinen hakija ei ilmoittautuisi työttömäksi kokoaikatyön hakijaksi tai hakisi ensisijaisia etuuksia.

Toteutuuko välttämätön toimeentulo?

Perustuslain mukaan “Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon".

Toimeentulotuen perusosa aiotaan lasketaan noin 593 eurosta ensin 576 euroon ja sitä voitaisiin vielä tietyissä tilanteissa alentaa puoleen eli 289 euroon.

– Etenkin toimeentulotuen perusosan tason alentaminen ja mahdollisuus tuen sanktioluonteiseen alentamiseen jopa puoleen vaarantavat perustuslaissa ehdottomaksi tarkoitetun oikeuden ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, Yrttiaho sanoo.

– On kysyttävä, missä menee perustuslaissa jokaiselle turvatun viimesijaisen turvan ja ihmisarvoisen elämän raja, jos viimesijaistakin tukea voidaan sanktioluontoisesti leikata uuden lain myötä jopa puoleen, ja vieläpä vain etuuskäsittelijän harkinnalla ja vastuulla, Yrttiaho jatkaa.