Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi tänään lausunnon toimeentulotukea koskevasta lakimuutoksesta. Perustuslaillista estettä ei ole sille, että perusosaa voisi laskea 50 prosentilla.
Toimeentulotukea koskeva lakiehdotus mahdollistaa sen, että tuen hakijan perusosaa voitaisiin laskea 50 prosentilla, jos kyseinen hakija ei ilmoittautuisi työttömäksi kokoaikatyön hakijaksi tai hakisi ensisijaisia etuuksia.
Toimeentulotuki on viimeinen etuus, jota vähävarainen voi hakea.
Perusosan leikkaus puolella voitaisiin tehdä vain, jos se ei vaarantaisi ihmisarvoisen elämän edellyttämää välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voitaisi pitää muutenkaan kohtuuttomana.
Perustuslakivaliokunnan jäsenet Fatim Diarra (vihr.) ja Johannes Yrttiaho (vas.) jättivät lausuntoon eriävät mielipiteet.
Perustuslakivaliokunta pyrkii yleensä yksimieliseen arvioon lakiesitysten perustuslaillisuudesta, mutta tällä kertaa yksimielisyyttä ei saavutettu.
Eriävän mielipiteen jättävillä on huoli siitä, miten heikommassa oleville ihmisille käy, kun toimeentulotukea ollaan muutenkin leikkaamassa.
– Toimeentulotuen saajissa on merkittävä määrä ihmisiä, joilla on erilaisia toimintakyvyn tai voimavarojen puutteita. Pidän suurena riskinä, että hallituksen muutosten johdosta sanktioluonteinen perusturvan alentaminen kohdistuu perusteettomasti juuri tällaisiin heikommassa asemassa oleviin henkilöihin, Diarra sanoo.