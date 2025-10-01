Ulkopoliittisen instituutin (UPI) neuvottelukunta kokoontuu ylihuomenna perjantaina keskustelemaan Oliver Stubbiin ja Timo R. Stewartiin liittyvistä kohuista, kertoo neuvottelukunnan puheenjohtaja Aleksi Jäntti (kok.) MTV Uutisille.
Tasavallan presidentin Alexander Stubbin poika Oliver Stubb valittiin kohun saattelemana UPI:n harjoittelijaksi ohi kokeneempien hakijoiden. Yle kertoi tänään, että ulkopoliittinen instituutti päätyi kesällä ostamaan apua kriisiviestinnän hoitamiseen asiaan liittyen yli 10 000 eurolla.
Hallituksen Lähi-idän politiikkaa arvostelleen UPI:n tutkijan Timo R. Stewartin työt eivät jatku vuodenvaihteen jälkeen. Upin johtaja Hiski Haukkala on perustellut asiaa säästötarpeella.
Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan tehtäviin kuuluu seurata instituutin toimintaa ja sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä ylläpitää yhteyksiä keskeisiin viiteryhmiin. Neuvottelukunta koostuu kansanedustajista ja eri viiteryhmien edustajista.
Kokouksessa ovat paikalla myös UPI:n johtaja Hiski Haukkala ja Upin hallituksen puheenjohtaja, suurlähettiläs Klaus Korhonen.
Neuvottelukunnan puheenjohtajan, kansanedustaja Aleksi Jäntin mukaan Haukkalan luottamuksen arviointi ei kuitenkaan kuulu neuvottelukunnalle vaan Upin hallitukselle.