Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunta antoi synninpäästön Mika Aaltolalle – "Myrsky vesilasissa"

– Totesimme, että Ulkopoliittisella instituutilla on kaiken kaikkiaan keskeinen rooli tiedon tuottajana ja julkisen keskustelun toimijana ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksissä, kertoi Ovaska.

Taustalla Turkin-matka ja NATO-kommentit

Ulkopoliittinen instituutti toimii eduskunnan yhteydessä, mutta on riippumaton tutkimuslaitos. Sitä ohjaa eduskunnan nimittämä hallitus ja lisäksi instituutilla on neuvottelukunta. Molemmissa on myös kansanedustajia.