Presidentin pojan valintaprosessi Ulkopoliittisen instituutin harjoittelijaksi on surullinen suomalainen tarina, kirjoittaa yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.

Viime helmikuussa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala joutui ikävään välikäteen.

Tasavallan presidentin poika Oliver Stubb lähetti Haukkalalle sähköpostia ja tiedusteli mahdollisuutta työharjoitteluun tämän johtamassa instituutissa.

Stubb oli ensimmäisen vuoden opiskelija brittiläisessä yliopistossa. Tämän vuoksi hän ei voinut saada harjoitteluunsa stipendirahoitusta, joka oli Ulkopoliittisen instituutin ehto harjoitteluun pääsemiseksi.

Kaksi päivää Stubbin yhteydenoton jälkeen Haukkala päätyi ratkaisuun, jonka ajoituksen hän todennäköisesti itsekin ymmärtää virheeksi. Sen sijaan, että Haukkala olisi ilmoittanut Stubbille, ettei harjoittelu ole sääntöjen puitteissa mahdollinen, hän päätyi muuttamaan sääntöjä.

Kaksi päivää presidentin pojan yhteydenoton jälkeen Haukkala muutti sääntöjä niin, että presidentin pojan oli mahdollista päästä harjoittelijaksi.

Rekrytointiprosessin vaiheet ja Haukkalan myöhemmät kyseenalaiset ratkaisut on dokumentoitu kattavasti muun muassa Iltalehden ja tänään Yleisradion jutuissa.

Asiantuntijat ovat pitäneet Oliver Stubbin valintaan liittyvää prosessia ongelmallisena.

Kriisiviestintäkohu sivujuonne

Ylen tänään julkaisema uusi tieto koskee Haukkalan tuttavaltaan Katri Makkoselta hankkimaa kriisiviestintäkonsultointia.

Kesäkuumalla hankitun kiireavun hinta oli 8 500 euroa + alv. Ulkopoliittisen instituutin asemaan ja imagoon suhteutettuna kyseessä on pienehkö summa, ja avun hakeminen oli varmasti tuossa tilanteessa inhimillisestä ja ammatillisesta näkökulmasta ymmärrettävää ja paikallaan.

Hankalaksi asetelman tekee se, että kuten Upin rahat muutenkin, myös tuo summa napataan veronmaksajien taskuista.

Kuten Iltalehti muotoilee, Haukkala paikkasi omia virheitään veronmaksajien rahoilla.

Miksi sääntöjä muutettiin?

Kiinnostavinta tässä vyyhdessä on kuitenkin pohtia asiaa, josta koko kohu sai alkunsa.

Miksi kokenut ja meritoitunut Hiski Haukkala muokkasi instituuttinsa sääntöjä presidentin pojan yhteydenoton jälkeen?

Hän on itse kertonut, että harjoittelutukisääntöjä koskenut päätös ei liittynyt Stubbin yhteydenottoon. Jokainen voi arvioida tämän väitteen uskottavuutta.

Näyttää siltä, että Haukkala päätyi muuttamaan sääntöjä selkärankareaktiona: tasavallan presidentin (pojan) nenän edestä ei kannata tässä pienessä maassa ovea sulkea.

Instituutio hiljentää

Sauli Niinistön aikana presidentti-instituution suosio ja valta paisuivat äärimmilleen. Kriittisiä ääniä ei juuri noussut poliitikkojen, virkamiesten tai median keskuudesta. Haukkala toimi Niinistön kabinettipäällikkönä kahteen otteeseen vuosina 2018–2024.

Istuvan presidentin Alexander Stubbin ympärille on hänen kansainvälisen näkyvyytensä ja kansansuosionsa myötä muodostumassa samanlainen kupla kuin aikanaan Niinistön ympärille.

Kaikki, jotka työskentelevät tämän kuplan vaikutuspiirissä, alkavat huomaamattaan sensuroida itseään ja toimia tavalla, jonka oletetaan miellyttävän presidenttiä.

Tästä lienee kysymys myös Haukkalan ratkaisussa, joka on valitettava hänen itsensä, Oliver Stubbin ja Ulkopoliittisen instituutin kannalta.

Presidentin outo ohjeistus

Mainittakoon lopuksi, että koko prosessin tunkkaisuutta ei onnistunut ainakaan vähentämään presidentti Alexander Stubbin toistaiseksi ainoa julkinen lausunto asiaan liittyen.



Kun Iltalehti kysyi tapauksesta presidentiltä Maarianhaminan-vierailun yhteydessä, Stubb vastasi seuraavasti:

– Tasavallan presidentti kunnioittaa medianvapautta. Olemme aina pitäneet lapsemme pois julkisuudesta, ja toivomme, että lastemme yksityisyyttä ainakin tulevaisuudessa kunnioitetaan, Stubb vastasi.

Lausunto on monin tavoin hämmentävä, vaikka on selvää, että omat lapset ovat sokea piste kenelle tahansa vanhemmalle.

Ensinnäkään Stubbit eivät ole pitäneet lapsiaan poissa julkisuudesta, vaan nämä ovat olleet vahvasti esillä muun muassa presidentin sosiaalisen median tileillä, myös presidentinvaalikampanjan aikana.

Toiseksi Stubbin lapset ovat aikuisia ihmisiä, joilla on oma elämä ja päätösvalta. Vanhemmat eivät voi “pitää heitä poissa julkisuudesta”, vaikka haluaisivat.

Kolmanneksi jos perustellusti näyttää siltä, että presidentin poikaa on saatettu suosia verorahoilla ylläpidetyn harjoittelupaikan täyttämisessä, se ei ole yksityisasia, vaan siitä uutisoidaan kaikissa sivistyneissä demokratioissa.