Alkoholia ei pääse tilamaan kotiinkuljetuksella vielä vuoden 2026 alusta.

Alkoholilain uudistus lykkääntyy, koska perustuslakivaliokunta ei ehdi antaa asiasta lausuntoa niin sanottujen budjettilakien aikataulussa. Tämä tarkoittaa, että alkoholia ei pääse tilaamaan kotiinkuljetuksella vielä vuoden alusta.

Asiasta kertoo STT:lle valiokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman (kok.). Alkoholilaista on perustuslakivaliokunnassa vaadittu jatkokuulemisia, joten asian käsittely jatkuu. Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen asiasta tulee vielä saada sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö.

Vestman pitää kuitenkin todennäköisenä, että perustuslakivaliokunta saa lausuntonsa valmiiksi ennen joulua. Mietintövaliokunta voi ratkaista, säädetäänkö laista budjetin ulkopuolelta.

Viivästyksestä kertoi aiemmin ainakin Yle.