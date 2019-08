Ulkopoliittisessa instituutissa kytee johtamisongelmia – osa henkilökunnasta moittii hallintokulttuuria "salailevaksi"

Työntekijöiden keskuudessa instituutin sisäinen tiedonkulku on koettu osin ongelmaiseksi. Osa heistä on sitä mieltä, ettei instituutin johto esimerkiksi perustele tehtyjä päätöksiä riittävän hyvin henkilökunnalle.

Ongelmista keskusteltu



Instituutin hallintojohtaja Helena Lehtovirta kertoo, että luottamusmiesten kanssa on pidetty palaveri, ja erilaisia kehittämiskohteita on käyty läpi. Lehtovirran mukaan hallinto on pyytänyt henkilökunnalta tarkempia esimerkkejä muun muassa siitä, millaisissa tapauksissa tiedotus on koettu riittämättömäksi.