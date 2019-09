Ulkopoliittisen instituutin johtajavalinnasta kehkeytyi mojova riita, kun Mika Aaltola valittiin johtoon ohi työryhmän yksimielisen esityksen – veteraanidiplomaatti vaatii hallituksen puheenjohtajaa eroamaan

Upin hallituksessa on kiistelty kiivaasti nimitysprosessista. Jokelaa esitettiin Upin johtoon jo kesäkuussa, mutta silloin asia jäi pöydälle. Hallitus päätti tuolloin pyytää haastatelluista hakijoista ulkopuoliset tieteelliset arviot.

"Tärkeintä, että nimitys saatiin tehtyä"

Prosessin läpinäkyvyyttä on aiemmin julkisesti kritisoinut hallituksen jäsen, entinen suurlähettiläs René Nyberg. Valintakokouksen jälkeen prosessista tuohtunut Nyberg kertoi Twitterissä kehottaneensa nimitystyöryhmään kuulunutta hallituksen puheenjohtajaa, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halosta, eroamaan.

"Tärkeää aloittaa puhtaalta pöydältä"



– Upi on hieno organisaatio, jolla on valtavat mahdollisuudet olla maailmanluokan tutkimuslaitos. Keskeistä on se, että sen johtaja valitaan tieteellisillä perusteilla, Aaltola sanoi STT:lle valinnan varmistuttua.