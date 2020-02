Leudon talven muuttuminen pakkassäiksi vaikuttaa luontoon monin tavoin: mansikkasato voi kärsiä ja eläimet painuvat takaisin talviunille

Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori kertoo STT:lle, että monille kasveille leuto talvi yhdistettynä viime päivinä etelään saapuneisiin pakkasiin on ollut huono yhdistelmä. Taulavuoren mukaan kevät on saapunut tänä vuonna 1–2 kuukautta etuajassa, mikä on ollut täysin poikkeuksellista. Tulevaisuudessa poikkeukselliset säät lisääntynevät ilmastonmuutoksen myötä.