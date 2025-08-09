Liisa Rintaniemi: Syksyn ensimmäinen merkki on täällä

Viime yö oli paikoin hyytävä, mikä tuo esimakua syksystä. Päänvaivaa ulkoilijoille viikonloppuna aiheuttavat rajuiksikin yltyvät sade- ja ukkoskuurot.

Tänään ja viikonloppuna yleisemminkin saadaan nauttia kesäisistä päivälämpötiloista.

Aurinkoista säätä sotkemaan saapuu kuitenkin sateita.

– Tänään on ihana aurinkoinen päivä, jota kuurosateet saapuvat paikoin häiriköimään. Ukkosiakin voi olla joukossa, sanoo MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi.

Näkyvissä on kuitenkin jo syksyn ensimmäinen merkki: kylmät yöt. Viime yönä lämpötilat valahtivat monin paikoin reippaastikin alle kymmenen asteen. Kylmimmät paikkakunnat olivat Sallan Naruska (2,8 astetta) ja Ylivieska (3,9).

Kylmien öiden yksi seuraus on aamuinen sumu. Kuvassa tämän aamun tilanne Orivedellä noin kello yhdeksän.

Lämpötila nousee aamun jälkeen kuitenkin nopeasti, ja tästä päivästä tulee kesäisen lämmin Utsjoen Lappia myöten. Sadekuuroja kehittyy lauantai-iltapäivän aikana Suomeen, ja illemmalla voi sataa paikoin rankemminkin.

Samaa on luvassa sunnuntainakin, jolloin sade- ja ukkoskuurot voivat yltyä rajuiksikin.

– Tällä hetkellä ennuste tuo niitä Pohjanmaan seudulle ja myös Uudellemaalle. Flow-väki voi siis sunnuntaina miettiä tuota iltapäivän tilannetta.

Öitä lukuunottamatta lämpöä riittää edelleen ensi viikollakin, ja tuleva viikko alkaa hyvin samoissa merkeissä, sanoo Rintaniemi.

– Lämmintä kesäistä säätä riittää, mutta paikoin on sitten kuitenkin aika epävakaa tilanne. Maanantain ukkostilanne pohjoisessa ja idässä näyttää kyllä aika rajulta. Siellä voi olla vahinkoakin aiheuttavaa ukkostakin joukossa.