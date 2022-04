Unelmakevättä pelaavan SM-liiga-tähden ura kävi syvässä kuilussa, josta nousu vaati kovan päätöksen: "Rupesin ehkä luulemaan liikoja itsestäni"

Pudotuspelien pistepörssiä tehoilla 4+12 dominoiva 23-vuotias TPS-kasvatti on vain kahden pisteen päässä Kari Jalosen TPS:n kaikkien aikojen yksien pudotuspelien piste-ennätyksestä. Koska TPS:llä pelejä on jäljellä vähintäänkin neljä, saattaa Nurmi hyvinkin komeilla kauden päätteeksi legendaarisen seuran ykköstykkinä.

– Totta kai se on hienoa, mutta tärkeintä on, että omat pisteet eivät tässä vaiheessa kiinnosta millään tavalla, vaan voitot vain merkitsevät.

Jalosen muihin saavutuksiin on vielä matkaa, sillä turkulaislegenda komeilee muun muassa pudotuspelien kaikkien aikojen pistepörssin kakkosena Kristian Kuuselan jälkeen. Silti Nurmi on kevään aikana pelannut itsensä turkulaisten sydämiin.

Kemiat kunnossa

– Ollaan pelattu paljon yhdessä. Kemiat ovat hyvät, ja silloin, kun me teemme paljon töitä ketjun kanssa, tiedämme, että saamme paljon paikkoja ja tulee tilanteita. Se on lähinnä siitä kiinni, että jaksetaan painaa hommia askissa. Kyllä ne sieltä tulevat, Nurmi sanoo.

Nurmi kertoo alkaneensa harjoitella Pärssisen kanssa pari kuukautta ennen runkosarjan loppua. Mikä yhteisten treenien vaikutus nykymenoon on ollut, sitä on vaikea sanoa.

Vaikka tulos on ollut hurjaa, on Nurmen mukaan jotain vielä jemmassakin.

Ilves-fanien hampaissa

– Mun mielestä me olemme pystyneet parantamaan peliä. Mutta IFK oli tosi fyysinen joukkue, vähän erilainen. Ilves on sellainen luistelujoukkue. Ehkä se sopii meille vähän paremmin.

– Mun mielestä siellä on tosi hyvä fiilis tällä hetkellä. Ei siellä turhaan mitään jännitetä. Keskitytään, ja silloin kun ei ole pelejä, heitetään ihan huultakin ja otetaan rennosti. Ei me turhaan ”ressata”.

Samalla, kun kovin odotuksin välieriin lähtenyt Ilves on ainakin toistaiseksi jäänyt turkulaisten jalkoihin, on Nurmi päätynyt tamperelaisyleisön hampaisiin. Ilves on pyrkinyt pehmittämään Nurmea kovalla pelillä, ja samalla yleisö on alkanut nähdä miehen tekemisessä jäähyjen kalastelua.