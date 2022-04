Tämä on SM-liigan tämän hetken paras ketju – Sami Kapanen ja Lasse Kukkonen avaavat häkellyttävän supertrion salat

Jääkiekon SM-liigan tulikuumin ketju on tässä: Mikael Pyyhtiä – Juuso Pärssinen – Markus Nurmi. TPS:n huipputrio takoi kovaa jälkeä runkosarjassa. Sama meno on jatkunut kevään peleissä. Mutta mitä supertrion takaa löytyy? C Moren asiantuntijat Sami Kapanen ja Lasse Kukkonen avaavat ketjun saloja jutun yläreunan videolla.