SM-liigassa säkenöivä Henrik Haapala kertoo – näin toimii Petri Kontiolan johtama pelätty tehonyrkki: "Välillä sätitään toisiamme"

Elmeri Elo / All Over Press

Ilveksen laituri Henrik Haapala on äitynyt hirmuiseen pistevireeseen. Loukkaantumisen vuoksi lokakuun pelaamatta ollut Haapala on marraskuun alusta lähtien nakuttanut pisteitä SM-liigan kärkitahdissa. Lempääläläislähtöinen hyökkääjä on summannut pelaamissaan 20 ottelussa häikäisevät 7+16=23 pistettä. Miehen koko kauden 27 ottelun saldo kirjataan nyt 8+19=27.