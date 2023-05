Ullanlinnan murhasta epäilty psykiatri on itse tehnyt mielentilatutkimuksia – nyt hänelle tehdään sellainen: "Ylenpalttisen harvinaista"

Murhasta epäilty lääkärimies on psykiatrian erikoisalan ammattilainen. Hän on myös aiemmin tehnyt tieteellistä tutkimusta oikeuspsykiatrian saralla, vaikka hän ei olekaan oikeuspsykiatri.

– On ylenpalttisen harvinaista, että mielentilatutkimuksissa joudutaan tutkimaan alan ihmistä, työelämäprofessori, ylilääkäri Hannu Lauerma sanoo.

Ammatti ei vaikuta tutkimukseen

– Mielentilatutkimuksessa on tavoitteena koota näyttö siitä, mikä on ollut ihmisen suorituskyky ja ymmärryksen aste rikoksentekohetkellä.

– Onko ihmisen toiminta ollut päämäärätietoista, mikä on ollut hänen kykynsä ymmärtää oman toimintansa luonnetta, tiesikö hän tekevänsä rikoksen, oliko hän tilanteessa, jossa kykeni hallitsemaan itseään?

– Tutkimus perustuu itse asiassa vähiten siihen, mitä tutkittava itse kertoo. Hänellä on vapaa valta kertoa, mitä itse tykkää.

Koko elämänkaari käydään läpi

Tämän lisäksi tutkijoilla on käytössään poliisin esitutkintamateriaali.

– Kaikesta tästä muodostuu kokonaisuus. Jos tutkittavan kertoman ja muiden tietolähteiden välillä on ristiriita, selvitetään syytä miksi ristiriita on olemassa. Jossain vaiheessa ristiriidasta kysytään myös tutkittavalta itseltään.

Psykologisista testeistä huolehtivat psykologit eivätkä edes lääkärit tunne niitä. Ullanlinnan murhaepäilty on ammatiltaan psykiatrian erikoislääkäri, mutta hän ei ole oikeuspsykiatri.

Erittäin vaikeaa teeskennellä

Lauerman mukaan tutkittavan on käytännössä lähes mahdotonta teeskennellä mielentilatutkimuksessa.

– Ne ovat usein satuja, jos joku väittää, että on teeskennellyt mielentilatutkimuksessa. Nämä henkilöt ovat yleensä linnassa alentuneesti syyntakeisina. He kenties mielellään selittävät asiaa sillä, että he olivat muka ovelia mielentilatutkimuksessa ja siksi saivat sellaiset paperit.