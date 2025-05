Rikollisia valvotaan herkeämättä mielentilatutkimuksessa: "On äärimmäisen harvinaista, että syyntakeettomuutta esitettäisiin"

Suomessa on kaksi valtion mielisairaalaa, Vaasassa ja Kuopiossa, joissa hoidetaan syyntakeettomana rikoksen tehneitä potilaita ja muita, joiden hoito on erityisen vaativaa tai vaarallista. Lisäksi sairaaloissa tehdään mielentilatutkimuksia rikoksia tehneille.

Vanhan Vaasan sairaalassa tehdään vuosittain noin 25 mielentilatutkimusta rikoksista syytetyille. Tutkimukseen päädytään oikeuden määräyksestä. Mielentilatutkimuksen tekemiseen varataan lakiin perustuen kaksi kuukautta aikaa.

Tutkimuksen aikana rikoksen tehnyt on jatkuvasti valvovien silmien alla. Mielentilatutkimuksen suorittava lääkäri toimii oikeuden asiantuntijan roolissa, kertoo Vanhan Vaasan sairaalan johtava lääkäri, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Pirjo Takala Rikospaikan haastattelussa.

– Se ei ole hoitojakso, vaan se on objektiivinen tutkimusjakso. Tutkimusta tekee ammattilaisten tiimi, johon kuuluu yksi tai kaksi tutkivaa lääkäriä, psykologi, sosiaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Tarvittaessa konsultoimme myös muita asiantuntijoita, Takala jatkaa.

Lain perusteella ammattilaiset saavat hankkia mielentilatutkimusta varten valtavasti tietoa tutkittavasta. Tietoja voidaan pyytää sairaaloista, terveyskeskuksista, koulusta, vankilasta.

– Meillä on valtava määrä asiakirjatietoa. Parhaassa tapauksessa neuvolakortista lähtien. Jos tutkittava antaa luvan, voimme pyytää omaisiltakin tietoa.

Lisäksi tutkimustiimillä on käytössään oikeudenkäyntiasiakirjat. Tutkittavaa itseään myös haastatellaan ja testataan psykologisesti.

Psykiatrisen hoidon kesto on ennalta arvoitus

Mielentilatutkimuksessa on vaikea huijata syyntakeettomuutta tai yrittää peitellä sitä.

– Tutkittava on 24/7 kaksi kuukautta ihmisten silmien alla, jotka ovat tottuneet tätä työtä tekemään. Aina joku yrittää huijata. Yleensä nämä simuloivat potilaat ovat niitä, jotka ovat sairaita ja yrittävät esiintyä terveinä. On äärimmäisen harvinaista, että syyntakeettomuutta pyrittäisiin esittämään, Takala kertoo.

Jos ihminen tuomitaan tekemästään rikoksestaan vankilaan, hän tietää tuomion keston ja täten myös vapautumisajan. Jos henkilö määrätään tahdosta riippumattomaan hoitoon, sen kestoa ei ole ennalta määritelty.

– Psykiatrinen hoito jatkuu sen aikaa kuin se jatkuu. Se voi jatkua pitempään kuin vastaava vankeustuomio.

Riippuu ihmisestä, miten hän suhtautuu hoitoon määräämiseen. Osa hyväksyy sen, osa menisi mieluummin vankilaan.

– On psykoosisairaita, jotka ymmärtävät oman tilanteensa ja sen, että heidän etunsa on olla hoidossa, Takala sanoo.

Syyntakeettomuus ja hoidon tarve ovat eri asioita. Mielentilatutkimuksessa otetaan kantaa henkilön syyntakeisuuteen ja tahdosta riippumattoman hoidon tarpeeseen tutkimuksen päättyessä.

Joskus harvoin käy niinkin, että henkilön todetaan olleen syyntakeeton rikosta tehdessään, mutta mielentilatutkimuksen jälkeen hän ei ole enää tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa.

Eri asia ymmärtää ja hyväksyä

Vanhan Vaasan sairaalassa on kahdeksan osastoa, joista seitsemän on suljettuja ja yksi on avo-osasto. Suljetuimmilla osastoilla mietitään tarkasti turvallisuusasioita.

Kaikki suljettujen osastojen potilaat eivät saa ulkoilla vapaasti tai liikkua yksin. Osaston ovet ovat lukossa ja potilaat ulkoilevat pihalla, jota ympäröi aidat.

– On tosi paljon potilaita, jotka ovat vaarallisia tietyissä tilanteissa. Silloin kun he ovat asianmukaisella hoidolla eivätkä käytä päihteitä, he voivat olla kevyemmälläkin osastolla. Vaara tulee siitä, jos sairaus aktivoituu ja tulee päihdekäyttöä ja hakeutumista rikollisiin porukoihin.

Sairaalan henkilökunta tekee tarkkaan riskiarviota eri potilaista.

– Selvitämme hyvin perusteellisesti ihmisten taustat, riskitekijät ja syyt heidän tekoihinsa. Joskus ulkopuoliset ajattelevat ja sanovat, että "te vaan ymmärrätte ihmisiä". Ymmärtäminen ja hyväksyminen on kaksi eri asiaa. Me emme tietenkään hyväksy sitä, että ihmiset syyllistyvät väkivaltaan, rikoksiin, tekevät pahoja asioita. Mutta on äärettömän tärkeää ymmärtää minkä takia, ja silloin me pääsemme käsiksi niihin syihin, Takala sanoo.

Mikä merkitys syyntakeisuuden toteamisessa on sillä, mitä rikoksentekohetkestä saadaan selville mielentilatutkimuksessa?

