Ullanlinnan murhasta tuomittu vaatii mielentilatutkimuksen tekemistä uudestaan. Asianajaja kertoo miksi.

Ullanlinnan murhasta tuomitun Roope Tikkasen asianajaja Kerstin Koorti valottaa MTV Uutisille, että hän on perustellut asiakkaansa mielentilatutkimuksen uusimista 16 kohdalla hovioikeudelle.

Hän paljastaa MTV Uutisille niistä kaksi.

Yksi syy on Koortin mukaan se, että kului kauan aikaa, ennen kuin Tikkanen pääsi mielentilatutkimukseen.

– Jos henkilö kokee, että voi huonosti ja määrätään, että (hänelle) tehdään mielentilatutkimus, niin se pitää tehdä niin pian kuin mahdollista.

Toinen syy on se, että Koortin mukaan aiemmassa mielentilatutkimuksessa keskityttiin siihen, valehteleeko Tikkanen vai eikö, eikä mahdolliseen diagnoosiin.

– Jos sanoo, että joku tutkimuksessa valehtelee tai on valheellinen, niin mielestäni se on oikeuden rooli päättää tai tuoda esille se, että ihminen ei ole luotettava.

Koorti tuo myös esille, että Ruotsissa on mahdollista saada toinen mielipide mielentilatutkimuksesta.

Koorti sanoo, että he eivät ole miettineet, kuka mahdollisen uuden mielentilatutkimuksen maksaisi.

Missä tutkimus tehtäisiin ja kuka sen maksaisi?

Koorti sanoo, että heidän puolestaan uuden mahdollisen mielentilatutkimuksen voisi tehdä Suomessa tai Ruotsissa.

– Sen voisi tehdä vaikka Ruotsissa, jos Pohjoismaiden välillä voi näin järjestää. Jos täällä (Suomessa), niin sellaisten henkilöiden kanssa, jotka eivät ole olleet tekemisessä hänen (Tikkasen) kanssaan.

– Mutta jos minä hankin asiantuntijan, voin joutua sen maksamaan (asiakkaan puolesta) ja silloin syyttäjä sanoo, että tämä on ostettu lausunto, hän pohtii.

Hovioikeus ottaa kantaa mielentilatutkimuksen uudelleenjärjestämiseen myöhemmin.