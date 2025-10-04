Huippuasianajaja Kerstin Koorti on puolustanut urallaan lukuisia pahamaineisia rikollisia Ruotsissa.

Viime aikoina hänet on nähty julkisuudessa myös Suomessa, kun hänen päämiehenään on ollut Ullanlinnan murhasta syytetty Roope Tikkanen.

Käräjäoikeus tuomitsi Tikkasen elinkautiseen vankeuteen vaimonsa murhasta. Hovioikeuden käsittely asiassa päättyi vastikään ja tuomio tulee marraskuun lopussa.

– Omalla tavallaan tämä on ollut aika vaikea tapaus. On ollut niin monta eri seikkaa, ettei ole ollut kaikista helpoin tehtävä, Koorti sanoi Ullanlinnan jutusta Rikospaikan haastattelussa.

Tikkanen on vaatinut toista mielentilatutkimusta, joka puolustuksen mukaan pitäisi ensi sijassa tehdä nyt Ruotsissa. Suomessa ei tiettävästi koskaan aiemmin ole tehty uutta mielentilatutkimusta henkirikoksesta tuomitulle.

– Ruotsissa sellaisen saa, jos oikeus sen määrää. Silloin kolme Ruotsin parasta oikeuspsykiatria tutkivat jutun mielentilan uudestaan ja puhuttavat asiakasta.

– Jos siellä on kohtia, mitkä puuttuvat tai ovat muulla tavalla virheellisiä, ne korjataan, Koorti kertoi.

Hovioikeus ei vielä ole antanut päätöstä mielentila-asiasta.

Ensimmäisen mielentilatutkimuksen mukaan Tikkanen oli henkirikoksen tehdessään täydessä ymmärryksessä.

Lasermies hyökkäsi yhtäkkiä

Koortin uralla tapahtui 1990-luvun alkuvuosina Svean hovioikeudessa jotain, mitä on nähty äärimmäisen harvoin oikeudenkäynneissä.

Hän puolusti kollegansa kanssa lasermiehenä tunnettua ruotsalaista John Ausoniusta, joka oli jahdannut maahanmuuttajia kiväärillä, jossa oli lasertähtäin.

Koorti joutui hovioikeussalissa Ausoniuksen pahoinpitelemäksi.

– Olimme hänen puolustajat numero 7 ja 8. Aikaisemmat olivat vaihtuneet monta kertaa ja ne, jotka olivat puolustaneet häntä ennen meitä niin yhdeltä hän oli lyönyt hampaat sisään ja toisen hän yritti kuristaa tutkintavankilassa.

– Sali oli poliiseja ja muuta väkeä täynnä, kun oikeudenkäynti alkoi. Muut istuivat, hän seisoi. Yhtäkkiä hän pamautti metallisella mustalla nauhurilla kasvoihini ja löi Parker-kuulakynästä tehdyllä metallisella piikillä niskaani. Veri valui pitkin niskaa, Koorti kertoi Rikospaikassa Ausoniuksen hyökkäyksestä.

Tämän jälkeen Ausonius oli vielä hypännyt Koortin yli hänen kollegansa kimppuun ja löi tätä kuusi kertaa kasvoihin samalla metallisella nauhurilla.

Vasta siinä vaiheessa poliisit saivat kaadettua lasermies Ausoniuksen maahan ja laitettua hänelle käsiraudat.

Oikeudenkäynti jatkui muutamien tuntien kuluttua ja hovioikeus totesi, että väkivaltaisesta välikohtauksesta huolimatta puolustusasianajajien on jatkettava istuntoa.

– Oikeus totesi, että se joka leikkiin lähtee, se saa leikin kestää.

Svean hovioikeus tuomitsi vuonna 1995 Ausoniuksen elinkautiseen vankeuteen murhasta, yhdeksästä murhan yrityksestä ja useista pankkiryöstöistä.

"He eivät käsitä, mitä tekevät rahaa vastaan"

Koorti kertoo haastattelussa lisäksi, millä tavalla ruotsalaisten rikollisten tulo entistä vahvemmin Suomen huumemarkkinoille on vaikuttanut hänen toimeksiantoihinsa myös täällä.

Koortin mukaan rikollisuus on muuttunut viime vuosina dramaattisesti Ruotsissa.

– Nuoria, 15-vuotiaita värvätään ampumaan ihmisiä. He eivät edes käsitä, mitä he tekevät rahaa vastaan, Koorti sanoi.

