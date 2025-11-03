Mies on kiistänyt syytteen murhan yrityksestä. Naisen mukaan mies oli kohdistanut häneen henkistä ja fyysistä väkivaltaa vuosien ajan.

Ukrainalaismiehelle luettiin maanantaina syyte entisen puolisonsa murhan yrityksestä Tampereella.

Väkivallanteko tapahtui Tampereen Keskustorilla lauantai-iltapäivänä 9. elokuuta. Mies hyökkäsi, kun nainen, hänen uusi miesystävänsä ja naisen ja syytetyn nelivuotias lapsi astuivat ulos torilla sijaitsevasta ravintolasta.

Syyttäjän mukaan mies kaatoi naisen maahan, tarttui tätä hiuksista ja löi tätä veitsellä selkään kaksi kertaa. Naisen uusi miesystävä yritti puolustaa naista, jolloin syytetty iski myös häntä veitsellä.

Jahtasi veitsi kädessä

Nainen lähti juoksemaan pakoon. Syyttäjän mukaan syytetty jahtasi naista veitsi kädessä ja yritti lyödä naista sillä, jolloin uusi miesystävä ja useat ulkopuoliset ihmiset saivat keskeytettyä teon.

Syyttäjän mukaan teko oli vakaasti harkittu. Syyttäjän mukaan mies oli aiemmin puhelimessa uhannut tappaa naisen ja oli saapunut sitä varten Mikkelistä Tampereelle varustautuneena kahdella veitsellä ja noin 30 senttimetrin pituisella metallitangolla.

Syyttäjän mukaan mies kertoi esitutkinnassa olevansa mustasukkainen ja pitävänsä naista omaisuutenaan. Hän myös kertoi etsineensä naista ja lapsiaan kolme ja puoli vuotta.

– (Syytetty) on aiemmin selvittänyt (naisen) asuvan Tampereella ja hän on etsinyt (naista) Tampereen keskusta-alueelta -- (Syytetyn) seurassa Mikkelistä saapunut henkilö on nähnyt (naisen) Tampereen Keskustorilla olevassa ravintolassa ja hän on ilmoittanut asiasta (syytetylle), syyttäjä sanoi haastehakemuksessaan.

Syyttäjän mukaan teko oli myös kokonaisuutena arvostellen törkeä muun muassa siksi, että se kohdistui syytetyn entiseen puolisoon, motiivina oli mustasukkaisuus ja syytetyn ja uhrin lapsi oli paikalla näkemässä teon.

Kirjallisessa vastauksessaan käräjäoikeudelle mies kiistää syytteen murhan yrityksestä. Mies sanoo, ettei muista Keskustorin tapahtumia, mutta kiistää, että hänen tarkoituksenaan olisi ollut tappaa nainen.

Vastauksessa sanotaan, että naisen näkeminen uuden poikaystävän seurassa laukaisi miehessä voimakkaan mustasukkaisuusreaktion, ja tästä eteenpäin hän toimi "voimakkaan tunnereaktion" vallassa.