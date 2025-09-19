Vaimonsa murhasta tuomittua psykiatria Roope Tikkasta kuullaan tänään Helsingin hovioikeudessa. MTV seuraa Ullanlinnan murhan oikeudenkäyntiä paikan päällä.

Psykiatri Roope Tikkasen kuuleminen tapahtuu suljettujen ovien takana, mutta osaa todistajista kuullaan hänen jälkeensä julkisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että media pääsee seuraamaan oikeudenkäyntiä.

Tikkasen saapumista saliin jouduttiin odottelemaan pitkään, noin 20 minuuttia. Hänen puolustusasianajajansa Kerstin Koort meni välitilaan vastaan asiakastaan ja riisui takkinsa antaakseen sen Tikkaselle kasvojen suojaksi.

Koort odotteli Tikkasta pitkään oikeussalin ja käytävän välikössä. Lopulta vanginvartijat saattelivat Tikkasen ovelle. Tämä saapui saliin kasvot esillä ja näytti itseltään mustasankaisine silmälaseineen.

Koort tarjosi hänelle takkiaan, mutta Tikkanen oli kuitenkin varustautunut tuttuun tapaan hupparilla ja veti hupun päähänsä välitilan ulkopuolella käytävällä ja kiristi hupunnarun tiukaksi.

Saliin hän saapui asianajajansa kintereillä tiukasti huppuun verhoutuneena ja asiakirjakansioita kasvojensa edessä pidellen. Koort ohjasi hänet oikealle paikalle kuulemista varten.

Paikalla oli suuri määrä mediaa kuvaamassa Tikkasta, joka joutui naamioitumisensa takia kulkemaan puolustajansa perässä lähes sokkona. Kaksikko suuntasi ensin tuttuun tapaan syytetylle varatun pöydän luokse, mutta oikeus pyysi Tikkasta asettumaan todistajanpöydän ääreen kuulemista varten. Todistajanpöytä sijaitsee kyseisessä salissa vastapäätä syyttäjiä niin, että nämä näkevät koko ajan syytetyn kasvot.

Koort ohjasi sokon Tikkasen oikealle paikalle. Tämän jälkeen Tikkanen kyyristyi tiukasti suojaan median kameroilta ja istui siinä liikkumatta, kunnes oikeus käski median poistua salista hänen kuulemisensa ajaksi.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime vuoden elokuussa Tikkasen elinkautiseen vankeusrangaistukseen vaimonsa murhasta. Tikkanen myöntää aiheuttaneensa vaimonsa kuoleman, mutta kiistää murhan.

Hän on valittanut tuomiosta hovioikeuteen ja vaatii uuden mielentilatutkimuksen tekemistä. Tikkasen puolustusasianajaja Koort kertoi MTV:lle ennen oikeudenkäynnin alkamista, että uusi mielentilatutkimus voitaisiin tehdä Suomessa tai Ruotsissa.

— Ruotsissa syytetty voi riitauttaa mielentilatutkimuksen tuloksen, jos hän on tyytymätön siihen, Koort kertoi MTV:lle.

– Tämän jälkeen sosiaalihallituksesta otetaan kolme parasta asiantuntijaa, jotka käyvät läpi ensimmäisen mielentilatutkimuksen aisakirjat. He voivat sitten sanoa, onko tutkimuksessa moitittavaa vai ei.

Koort kertoo, että jos asiantuntijat katsovat, että mielentilatutkimuksessa on moitittavaa, se voidaan tehdä joko osittain tai kokonaan uudestaan.

– Tikkasen kohdalla ongelma on, että mielentilatutkimuksessa ei ole keskitytty hänen diagnoosiinsa vaan siinä veivataan edestakaisin sitä, että Tikkanen valehtelee tapahtumista, Koort kertoo.

– Meidän mielestämme tämä ei ole mielentilatutkimuksen tarkoitus. On oikeuden asia päättää, valehteleeko syytetty vai ei.