Kolme lastaan murhannut nainen syyllistyi hirmutekoon vuonna 2007.

Lastensa murhasta tuomittu nainen pääsee ensi kesänä ehdonalaiseen vapauteen, päätti Helsingin hovioikeus.

Nainen tappoi elokuussa 2007 Espoon Suvelassa noin 8,5-vuotiaat kaksoistyttönsä ja noin kaksivuotiaan poikansa.

Hän oli illalla sekoittanut maitoon sokeria ja unilääkettä ja juottanut juomaa lapsilleen saaden nämä nukahtamaan. Tämän jälkeen hän kuristi lapset vuorotellen pyjamansa vyöllä kuristamalla.

Hovioikeuden ratkaisussa kerrotaan, että kuristamiset olivat kestäneet pitkään, ja pojan kohdalla hän oli ensin yrittänyt tappaa tämän hirttämällä. Toinen tytöistä oli lisäksi ollut hereillä naisen aloittaessa kuristamisen.

Kolmoismurhan jälkeen nainen oli juonut lopun unilääkettä sisältäneen maidon.