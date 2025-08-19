Näin kansanedustajat kommentoivat Eduskuntatalossa tehtyä itsemurhaa: "Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain"

Tapaus on herättänyt järkytystä kansanedustajien keskuudessa.

SDP:n kansanedustaja Eemeli Peltonen on kuollut tiistaina Eduskuntatalossa Helsingissä. Eduskunta kertoo asiasta tiedotteessa.

Muun muassa Iltalehden ja Ylen mukaan kyseessä on kansanedustajan tekemä itsemurha.

Itsemurha on herättänyt paljon kommentteja muiden kansanedustajien keskuudessa. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo kommentoi STT:lle, että kyseessä on todella surullinen uutinen.

– Toivotamme voimia hänen perheelleen, läheisilleen ja työkavereilleen.

Orpo sanoi, että politiikan puhuminen lopetetaan ministeriryhmän kesäkokouksessa, jossa hän parhaillaan on.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho esittää X:ssä osanottonsa Peltosen omaisille ja läheisille.

– Peltonen oli pidetty ja yli puoluerajojen arvostettu työtoveri, Halla-aho kirjoittaa.

Entinen pääministeri Sanna Marin kertoo Instagramissa olevansa järkyttynyt ja äärimmäisen murheellinen suru-uutisesta.

– Osanottoni Eemelin omaisille ja läheisille, ja koko eduskuntaryhmällemme.

– Muistan sinut jo vuosien takaa yhteisestä ajastamme nuorisoliitossa ja puolueessa. Olisitpa vielä luonamme. Elämäsi päättyi liian varhain.

Eduskuntaryhmä ottaa osaa suruun

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ottaa osaa Eemeli Peltosen omaisten suruun, tiedottaa eduskuntaryhmä.

– Eemeli Peltosen menehtyminen järkyttää syvästi minua ja meitä kaikkia. Hän oli erittäin pidetty yhteisömme jäsen ja jäämme kaipaamaan häntä syvästi. Nuori elämä on päättynyt aivan liian varhain. Otamme osaa omaisten suruun ja toivotamme voimia surutyön keskelle, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Myös kansanedustajakollegat ovat toivottaneet osanottonsa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kirjoittaa X:ssä Peltosen kuoleman oleva pysäyttävä ja surullinen uutinen.

– Syvin mahdollinen osanottoni Eemeli Peltosen omaisille ja läheisille. Voimia myös koko SDP:n eduskuntaryhmälle.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra toivottaa osanotot kuolleen kansanedustajan omaisille.

Myös kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen kommentoi tapausta järkyttäväksi.

Räsänen lisää, että tapaus herättää ajatuksia siitä, miksei ole osattu tukea ja auttaa sekä kohdata sitä, että joku voi olla syvissä vesissä.