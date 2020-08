Emmin, 26, tulevaisuus mureni, kun Aino kuoli kohtuun kaksi viikkoa ennen laskettua aikaa: "En tiennyt ollenkaan, mitä olisi pitänyt tehdä"

Ristiäiset vaihtuivat hautajaisiin

Kuvat ikuisena muistona

Miksi meidän vauva ei saa elää?

”Mun ei tarvitse voida paremmin”

Ainon menetys on edelleen päivittäin mielessä, mutta nyt Emmistä tuntuu siltä, että menetyksen kanssa pystyy elämään. Silloin kun sanat on tuntunut tahmeilta, Emmi on kirjoittanut ajatuksensa auki blogiinsa. Hän yllättyi, kuinka moni saman kohtalon kokenut on ottanut yhteyttä.