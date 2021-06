Ulkopuolisuuden tunnetta ja syntipukiksi leimaamista – kesätyö ei aina suju ongelmitta: "Meille tulee satoja yhteydenottoja joka kesä"

– Kyllä sanoisin että se on yksi yleisimmistä ongelmista jota työpaikalla työkulttuuriin liittyy. Monesti esihenkilöt ja sellaiset, joille perehdytystä on delegoitu, ovat omassa työssään niin kiireisiä, että se jää puolitiehen. Se heijastuu siinä, miten kesätyöntekijät selviävät omassa työssään ja kuinka kuormittavana he sen kokevat, sanoo Kesäduunari-infon neuvoja Salla Hakoköngäs.

"Olisi tärkeää että kesätyöntekijät pääsisivät mukaan työyhteisöön"

– Kyllä tämäkin on ehkä liian yleistä. Olisi tärkeää, että kesätyöntekijät pääsisivät mukaan työyhteisöön, että he oppisivat talon tavoille ja jotta he saisivat siitä hyvän kokemuksen. Siinä muilla työntekijöillä on todella tärkeä rooli.