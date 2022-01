Ulkoministeri Lavrov Ylelle: Venäjä kunnioittaa Suomen ja Ruotsin oikeutta päättää Nato-jäsenyydestä

Ukraina ja Georgia Venäjän silmätikkuina

Venäjä on esittänyt viime viikkoina kovia vaatimuksia lännelle ja kertonut haluavansa sitovan lupauksen siitä, ettei Nato laajene enää itään. Venäjän vaatimusten ytimessä on Ukrainan ja Georgian pitäminen poissa Natosta, mutta vaatimusten on tulkittu koskevan myös Suomea ja Ruotsia. Naton ja lännen keskeinen periaate on ollut, että kukin maa saa itse päättää turvallisuusjärjestelyistään.