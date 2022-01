Miten Venäjä suhtautuisi, jos Suomi haluaisi liittyä Natoon? Tutkija: "He pyrkisivät estämään sen"

Tutkija: Venäjä haluaa Ukrainan ja Georgian etupiiriinsä

– Ensimmäiseksi he pyrkisivät tietysti estämään sen. Mutta selvää on, että he suhtautuisivat siihen epäystävällisenä tekona.

– Koska Venäjällä selvästi ajatellaan, että länsimaiden on helpompi sopia näistä kaukaisista maista, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä edes. Sen vuoksi uskon, että he ovat valinneet tällaisen linjan. Kyse on toki myös siitä, että he ikään kuin pitkällä tähtäimellä pyrkivät sisällyttämään nämä maat etupiiriinsä.