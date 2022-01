Naton pääsihteeri näkee todellisen riskin, että Venäjä aloittaa sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan – Nato on vahvistanut puolustustaan Itä-Euroopassa

Sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan olemassa on todellinen riski, että Venäjä aloittaa sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Uhka välittyy niin Venäjän joukkojen liikuttelusta kuin kovasta retoriikasta.

– Venäjä on käyttänyt sotilaallista mahtiaan naapureitaan vastaan aiemminkin niin Georgiassa, Ukrainassa kuin muissa maissa, Stoltenberg muistuttaa.

STT:n ja Ruotsin uutistoimisto TT:n haastattelussa Stoltenberg sanoo, että Ukrainan tukemiseksi on ennen kaikkea edistettävä poliittisen ratkaisun löytämistä. Sitä etsitään muun muassa vuoropuhelun kautta.

Keskusteluja Euroopan turvallisuustilanteesta on käyty useammalla rintamalla. Yhdysvallat on keskustellut suoraan Venäjän kanssa, Nato ja Venäjä ovat tavanneet, ja tilannetta on puitu myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin kautta.