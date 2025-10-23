Syntyvyys on kääntynyt hienoiseen nousuun.
Suomessa on tänä vuonna syntynyt 1 300 lasta enemmän syyskuun loppuun mennessä kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, kertoo Tilastokeskus.
Viimeisen 12 kuukauden aikana ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli niukasti korkeampi kuin edellisen vuoden.
Samaan aikaan maahanmuutto Suomeen on hidastunut.
Ennakkotietojen mukaan maahanmuuttoja Suomeen oli tänä vuonna yli 38 000 syyskuun loppuun mennessä, mikä on lähes 12 000 vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.