Syntyvyys vajosi historian alimmalle tasolle

Vuonna 2023 syntyvyys laski tilastohistorian matalimmalle tasolle, käy ilmi Tilastokeskuksen tiedoista. Kokonaishedelmällisyysluku oli 1,26 lasta naista kohti, mikä on vuodesta 1776 alkaneen tilastoinnin matalin luku.



Viime vuonna syntyi hieman alle 43 400 lasta.



Pienin kokonaishedelmällisyysluku oli Kymenlaaksossa, jossa syntyi 1,01 lasta naista kohden.



– Kunnat, joissa syntyvyys on yli kolme lasta naista kohden, ovat nykyään harvinaisuus Suomessa. Kun vielä vuosina 2008–2011 tällaisia kuntia oli yhteensä 17, vuosina 2020–2023 niitä oli enää neljä, sanoo Tilastokeskuksen väestötilastojen yliaktuaari Juhana Nordberg tiedotteessa.



Tilastokeskuksen mukaan syntyvyys on sitä pienempää mitä isommassa kunnassa nainen asuu.



Synnyttäneistä naisista vieraskielisiä on Tilastokeskuksen mukaan yhä useampi.



Vieraskielisille naisille syntyneiden lasten osuus on Tilastokeskuksen mukaan kasvanut tasaisesti kaikista samana vuonna syntyneistä. Se on ollut kasvussa liki koko 2000-luvun.



– Samalla kun kotimaankielisille naisille syntyneiden lasten määrä on enimmäkseen laskenut vuodesta 2010 lähtien, vieraskielisille syntyneiden lasten määrä kasvaa, sanoo Nordberg.



Kokonaishedelmällisyys kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin synnyttäisi jos syntyvyys pysyisi samalla tasolla naisen koko hedelmällisyysiän ajan.



Tilastokeskuksen mukaan kokonaishedelmällisyysluvun tulisi olla noin 2,1, jotta väestö uudistuisi ilman muuttoliikettä.