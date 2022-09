Tulli veloittaa koirien majoittamisesta 150 euroa päivä

Lemmikkien pelastaminen Ukrainasta on muodostumassa uudelle omistajalle pattitilanteeksi, sillä eteen on tullut useampi yllättävä este.

Lemmikin adoptointi Puolasta tyssäsi byrokratiakoneistoon

Eläimillä on rokotukset kunnossa ja ne on testattu raivotaudin varalta. Eläimiltä puuttuu terveyskortti.

– Suomalaisia virkaeläinlääkäreitä on jo tarjoutunut kirjoittamaan tällaisen todistuksen, joten minusta on kummallista, että Tulli tahtoo lähettää eläimet takaisin Puolaan, jotta Puolassa eläinlääkäri tekisi eläimille vastaavan paperin.

– Tullista on sanottu, että Ruokavirasto voi tehdä päätökseen muutoksen ja Ruokavirasto puolestaan sanoo, että asia kuuluu Tullille. Tulliin on vaikeaa saada normaali keskusteluyhteys, jotta asia voitaisiin ratkaista.

Karanteenitiloja eläimille tarjottu, mutta sekin tyssäsi byrokratiaan

– Kaikkinensa tämä tuo esille sen, että Suomeen tarvittaisiin karanteenitilat eläimelle, jos ihminen on tehnyt vahingossa virheen ja eläin on saapunut maahan väärällä terveyskortilla.

– Puolaan takaisin lentäminen asiakirjan vuoksi, jonka voisi Suomessa kirjoittaa, on eläinten hyvinvoinnin kannalta järjetöntä. Lentäminen altistaa eläimet vielä ylimääräiselle stressille. On huomioitava, että eläimillä on jo stressaava matka takanaan ja ne on tuotu sotaa käyvästä maasta turvaan.