Ukrainasta pakenevat eivät voi enää tuoda lemmikkejä vapaasti Suomeen – rajaeläinlääkäri on helpottunut: "Saa hengittää vähän vapaammin"

Omistajan mukana Ukrainasta matkustavia lemmikkejä koskevat seuraavat ehdot: eläin on merkitty mikrosirulla ennen raivotautirokotusta

eläimellä on voimassa oleva rokotus raivotautia vastaan, joka on annettu aikaisintaan 12 viikon iässä

vähintään 30 vuorokautta rokotuksen jälkeen lemmikiltä on otettu verinäyte raivotautivasta-ainetestiä varten, testi on suoritettu EU:n hyväksymässä laboratoriossa

raivotautivasta-ainetestin tulos on vähintään 0,5 IU/ml tai sen yli

eläin on testin ottamispäivän jälkeen odottanut lähtömaassa vähintään 3 kuukautta, ennen saapumista EU:n alueelle

koira (Huom! koskee vain koiria) on saanut lääkityksen ekinokokkoosia vastaan eläinlääkärin valvonnassa 1–5 vuorokautta ennen Suomen rajan ylittämistä

eläimellä on mukana rajan ylityksessä alkuperäiset rokotusasiakirjat ja vasta-ainetestin tulos sekä lähtömaan viranomaisen myöntämä terveystodistus siirtoon EU:n alueelle (non-commercial movement)

lemmikkejä voi samalla omistajalla olla yhteensä korkeintaan 5 kpl Lähde: Ruokavirasto