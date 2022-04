Näin sotaa pakenevien lemmikit otetaan Suomessa vastaan – suloinen Mana-kissa saapui Helsinkiin

– Ukrainassa on vaarallista. Otin Manan mukaan, Eva kertoo Helsingin Länsisatamassa.

Vieressä on äiti, joka saapui isosiskon kanssa Suomeen jo aiemmin.

– Eva halusi, että Mana tulee ehdottomasti samaan autoon ja on koko ajan näköpiirissä, kertoo ukrainalaisia Puolan rajalta Helsinkiin kuljettamassa ollut Raakel Tasanen.

– Hän oli jäänyt opiskelujen takia Ukrainaan ja jäi yksin loukkuun kissansa kanssa. Kun koulua aloitettiin pommittamaan, he tulivat sieltä.

Pikaisesti eläinlääkäriin

Ruokaviraston tiedossa on tällä hetkellä noin parisataa Ukrainasta Suomeen saapunutta lemmikkieläintä. Kaikki Ukrainasta saapuvat lemmikit eivät kuitenkaan tule viranomaisten tietoon.

– Jos paperit eivät ole kunnossa eli eläin ei ole mikrosirutettu eikä ole osoittaa, että sillä on voimassa oleva raivotautirokotus, niin sen jälkeen kolmen vuorokauden sisällä viedään eläin eläinlääkäriin, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Lemmikin merkitys korostuu pakomatkalla

