Loppu marjojen popsimiselle? Ukrainalaisten lemmikkeihin liittyy vakava uhkakuva: "Sitä ei sitten enää saada pois"

Jo yli 10 000 ukrainalaista sotapakolaista on hakenut Suomesta suojelua, mutta saapujien todellisen määrän uskotaan olevan huomattavasti suurempi. Osalla pakolaisista on mukanaan lemmikkejä, joiden pelätään levittävän vaarallisia eläintauteja: rabiesvirusta ja myyräekinokokki-heisimatoa.

Ukrainalaisten lemmikkien kohdalla eläinten maahantulovaatimuksia on lievennetty. Lisäksi osa pakolaisista lemmikkeineen majoittuu yksityiskodeissa, joissa on haastava toteuttaa eristystiloille asetettuja vaatimuksia.

Uutisaamussa keskustellaan loisuhasta ja eläinten terveydestä tänään torstaina klo 7.45 alkaen. Katso lähetys suorana MTV3-kanavalta tai mtv.fi-palvelusta.

Heisimadon leviäminen muuttaisi marjanpoimintaa perustavanlaatuisesti

Rabiekseen on olemassa rokote, mutta heisimatoon ei. Eläinsuojelujärjestö SEY:n toiminnanjohtaja Kati White on erityisen huolissaan heisimatojen päätymisestä koirien kakasta luontoon, sillä loista olisi äärimmäisen vaikea kitkeä pois. Se merkitsisi isoa muutosta kulttuuriimme.

Kritiikkiä viranomaisille

Asiassa osansa on kolmella viranomaisella: Ruokaviraston tarkoitus on vastata eläimistä ja terveysturvallisuudesta, Maahanmuuttoviraston eli Migrin ihmisistä ja Tullin rajatoimenpiteistä.

Kaikki vakuuttavat MTV:lle yhteistyön toimivan. Tilanne on kuitenkin uusi, minkä vuoksi vastuunjako on vaatinut selvittelyä. Selvittely on edelleen kesken. Työkuormaa on ollut viranomaisilla muutenkin.