Ukrainassa haavoittunut suomalaistaistelija MTV:lle: Ukrainan armeijalla isoja puutteita – "Todella raskasta ja raakaa touhua"

– Sotilailla ei ollut mitään hajua sotilashommista eikä aseenkäsittelystä. Me lähdimme perushommista ja koulutimme heitä.

"Ola" toteaa, että hänen työnsä kouluttajana on tehty, jos koulutuksen avulla jonkun henki pelastuu.

Syksystä saakka "Ola" on taistellut Ukrainan vapauttamisen puolesta, mihin hänet vei puhdas halu auttaa.

– Se on todella raskasta ja raakaa touhua siellä. En ole aiemmin tappanut. Se on joko itseltä henki pois tai vastapuolelta. Siellä on metallia ilmassa niin paljon ettei tiedä, milloin onni itseltä loppuu.